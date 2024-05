Penig - Bei einem Wohnungsbrand in Penig im Landkreis Mittelsachsen sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten eine 26-Jährige, ein 31-Jähriger und ein Zweijähriger bei dem Feuer am Sonntagmorgen leichte Verletzungen. Sie kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ursache war ein Defekt an einem elektrischen Gerät. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 80.000 Euro.