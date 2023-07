Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Bräunsdorf

Chemnitz - Bei einem Unfall auf der S205 in Bräunsdorf (Oberschöna) Richtung Freiberg sind drei Menschen verletzt worden. Am Montagnachmittag nahm ein 32 Jahre alter Autofahrer einem 62-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, wie die Polizei Chemnitz am Dienstag mitteilte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Der 62-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird nach Angaben der Polizei auf 26 000 Euro geschätzt.