Plauen - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Plauen (Vogtlandkreis) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß das Auto einer 32-Jährigen am Montagabend an der Kreuzung Dobenaustraße und Theaterstraße mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammen. Dabei erlitten der 23-jährige Fahrer, die 32-Jährige sowie deren 55-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Den Angaben der Polizei zufolge missachtete nach ersten Erkenntnissen die 32-jährige Fahrerin beim Überqueren der Dobenaustraße die Vorfahrt des 23-jährigen Fahrers. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.