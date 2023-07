Berlin - Bei einem Unwetter sind drei Menschen in Berlin verletzt worden. Zwei Personen erlitten Verletzungen, als ein Ast an einer Bushaltestelle in Berlin-Charlottenburg herunterfiel. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurden beide Personen am Montagabend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Details, etwa zum Alter der Verletzten, nannte die Feuerwehr nicht.

Ein weiterer wetterbedingter Unfall geschah in der Nacht im Bezirk Lichtenberg. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein Baum in der Nacht auf Dienstag auf die Motorhaube eines Autos. Dabei wurde ein Mensch verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt gab es am Abend und in der Nacht in Berlin 391 wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr. Von Montagabend bis kurz nach Mitternacht wurde der „Ausnahmezustand Wetter“ ausgerufen.

Die Feuerwehr rückte auch zu größeren Einsätzen in Berlin aus. In Marienfelde stürzten Teile vom Dach einer Lagerhalle unter den immensen Wassermassen ein, in Prenzlauer Berg seien Teile eines Baums auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Zudem kam es laut Verkehrsinformationszentrale im Zugverkehr zu witterungsbedingten Einschränkungen. Die Feuerwehr rückte hauptsächlich zu Einsätzen aus, weil Bäume umgestürzt waren oder es Wasserschäden gab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor von den schweren Gewittern gewarnt.