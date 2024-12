Eine Autofahrerin verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich daraufhin an einem Abhang überschlägt.

Mülsen - Bei einem Verkehrsunfall in Mülsen bei Zwickau sind die drei Insassen eines Autos verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Fahrerin geriet laut Polizei am Montagnachmittag mit ihrem Auto in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich an einem Abhang und kam auf dem Dach zum Liegen.