Drei Verletzte nach Schüssen an Tankstelle in Merseburg

Merseburg - Nach Schüssen auf dem Gelände einer Tankstelle in Merseburg in Sachsen-Anhalt am Mittwochabend ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es gebe drei Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, sagte eine Polizeisprecherin.

Es habe eine Auseinandersetzung gegeben, deren Hintergründe noch unklar seien. Sie habe aber keinen Bezug zur Fußball-EM. Der Tatverdächtige sei kurz nach den Schüssen gestellt und festgenommen worden. Somit habe eine Gefährdung weiterer Personen ausgeschlossen werden können.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat in Merseburg-Meuschau laufen noch. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Weitere Auskünfte würden derzeit nicht erteilt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom späten Abend. Einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ zufolge befindet sich die Tankstelle an der B181. Merseburg liegt im südlichen Sachsen-Anhalt.