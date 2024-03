Wernigerode - Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Wernigerode (Landkreis Harz) sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger habe mit seinem Auto nach links von der Bundesstraße 244 auf die A36 auffahren wollen und dabei das entgegenkommende Auto eines 27-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Den Angaben zufolge stießen die beiden Autos zusammen. Dabei wurden der 27-Jährige und der 20-Jährige leicht und dessen 19 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt.