Osterode - Bei einer Verpuffung auf einem ehemaligen Kasernengelände in Osterode am Harz sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die Ursache für den Vorfall am Dienstag ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Brandermittler haben den Ort demnach am Vormittag untersucht.

Die Verpuffung ereignete sich laut den Angaben in einem Gebäude, in dem unter anderem Akkus gelagert werden. Nach bisherigen Informationen nahmen Mitarbeiter Rauch in dem Nebengebäude der Rommel-Kaserne wahr. Als sie das überprüften, kam es zu der Verpuffung. Drei Menschen erlitten dabei Verbrennungen und wurden in Spezialkliniken gebracht. Angrenzenden Wohnhäuser wurden zeitweise evakuiert. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Vor einigen Jahren wollte Schauspieler Til Schweiger aus der Kaserne eine Flüchtlingsunterkunft machen. Die Pläne gingen aber nicht auf.