Zwönitz - Bei einem Unfall mit zwei Mopeds sind in Zwönitz (Erzgebirgskreis) drei junge Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 15 Jahre alter Fahrer stürzte bei dem Unfall am Samstag und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine 15 Jahre alte Sozia erlitt leichte Verletzungen. Der andere Unfallbeteiligte flüchtete zunächst, konnte wenig später aber gestellt werden. Der 16-Jährige hatte sich ebenfalls leicht verletzt.