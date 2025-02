Zwei Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind über 700.000 Euro an Opfer ausgezahlt worden. Doch die Stadt hat noch Hunderte Anträge auf dem Tisch.

Dreiviertel Million an Magdeburgs Anschlagsopfer ausgezahlt

Magdeburg - Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind von dem Spendenkonto der Stadt mehr als die Hälfte der gesammelten Gelder ausgezahlt worden. Nach Angaben der Stadt gingen über 725.000 Euro an fast 500 Betroffene.

Laut Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) läuft die Bearbeitung der Anträge auf Hochtouren, pro Tag würden rund 50 Anträge geprüft. In den vergangenen Wochen habe die Stadtverwaltung über 1.300 Betroffene kontaktiert, um sie über das Verfahren der Spendenverteilung und die Antragsstellung zu informieren.

So wurden die Soforthilfen bisher verteilt

Familien der Todesopfer erhielten jeweils 40.000 Euro. An 42 akutbetroffene Menschen wurden fast 240.000 Euro ausgezahlt, an 67 Schwerverletzte rund 230.000 Euro. In dieser Kategorie seien 78 Prozent der Anträge bereits bearbeitet.

Auch leicht verletzte Opfer wurden finanziell unterstützt. Hier wurden bislang über 125.000 Euro an mehr als 100 Betroffene ausgezahlt. Für Menschen mit posttraumatischen Belastungen wurden schon rund 52.000 Euro bereitgestellt, wobei bei diesen Betroffenen erst 25 Prozent der Anträge bearbeitet sind. Für Sachschäden habe die Stadt bislang über 38.000 Euro für etwa 160 Anträge bewilligt.

Betroffene könnten sich noch bis Ende März melden und Soforthilfen als Einmalzahlung beantragen. Wer bereits in einer Kategorie kompensiert wurde, könne nicht zusätzlich eine Einmalzahlung für eine andere Kategorie beantragen, sagte der Stadtsprecher.

Über 2,7 Millionen Euro Spenden für die Opfer des Anschlags

Auf das Spendenkonto der Stadt zahlten über 9.300 Menschen ein, insgesamt kamen mehr als 1,3 Millionen Euro zusammen. Zusätzlich seien über 1,4 Millionen Euro auf dem gemeinsamen Spendenkonto von Deutschem Roten Kreuz, Caritas und Diakonie eingegangen.

Im Dezember hatte ein Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen getötet und knapp 300 verletzt.