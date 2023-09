Ein Bach-Denkmal steht am Frauenplan in Eisenach.

Erfurt - Christoph Drescher gibt die Leitung der Thüringer Bachwochen ab. Die 20. Ausgabe des Musikfestivals sei damit die letzte unter seiner Leitung, teilte der Verein Thüringer Bachwochen am Freitag mit. „Ein Festival von der Neugründung an zu entwickeln, ihm ein Profil zu verleihen und es im nationalen und internationalen Markt zu etablieren, war eine großartige Herausforderung“, sagte Drescher demnach. Derzeit liefen Gespräche über eine Nachfolge, wie es hieß.

Der Vorstand des Festivals bedauere den Weggang Dreschers. „Die Zusammenarbeit mit Christoph Drescher und seinem Team war von großer Professionalität, Vertrauen und auch persönlicher Freundschaft geprägt“, sagte der Erfurter Domorganist und Komponist Silvius von Kessel. Die Bachwochen hätten „Bachs Werk nicht nur verwaltet, sondern in der Programmkonzeption von Christoph Drescher künstlerisch stetig neu beleuchtet und interpretiert“.

Die Bachwochen mit rund 50 Konzerten teils an historischen Wirkungsorten des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach finden jedes Jahr in der Osterzeit statt. Das Programm für die Jubiläumsausgabe kommendes Jahr soll am 8. November vorgestellt werden.