Dresden - Die Stadt Dresden wappnet sich für den weiteren Anstieg der Elbe. Die Feuerwehr sei im Einsatz und schütze das Laubegaster Ufer mit Sandsäcken, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Die Freiwillige Feuerwehr Loschwitz baut hier gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Striesen insgesamt 2100 Sandsäcke auf.“ Zudem werde am Terrassenufer der Aufbau des Dammbalken-Systems vorbereitet.

In der Landeshauptstadt galt am Dienstag Alarmstufe 2. Allerdings steigt der Wasserstand der Elbe weiter. Nach einer Prognose des Landeshochwasserzentrums wird er am Mittwochmorgen in Dresden die Marke von 6 Metern und damit Alarmstufe 3 von 4 erreichen.