Dresden - Der eingestürzte Brückenteil der Carolabrücke in Dresden soll nach Angaben der Feuerwehr kontrolliert abgerissen werden. Die Ergebnisse der Prüfung hätten dazu geführt, dass der Brückenteil nicht gehalten werden könne, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Der in der Nacht zum Mittwoch eingestürzte Brückenzug C sei „akut einsturzgefährdet“, hieß es. „Es ist eine Frage der Zeit, ob diese Brücke weiter noch einstürzt.“ Entsprechende Maßnahmen werden derzeit laut Klahre vorbereitet.