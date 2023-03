Dresden - Polizei und Staatsanwaltschaft haben in mehreren Wohnungen in Dresden, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Meißen nach Hinweisen auf Kinderpornografie gesucht. Es habe Maßnahmen in 26 Wohnungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Bereits in den vergangenen beiden Jahren habe es mehrere derartige Einsätze gegeben, hieß es.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion seien die Einsätze am Donnerstagmittag abgeschlossen gewesen. Dabei seien unter anderem 55 Handys, 36 Computer und 97 andere digitale Speichermedien sichergestellt worden. Die Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Insgesamt waren etwa 200 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.