Dresden - Eine Doppelschau mit Gemälden und Zeichnungen der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) macht Dresden für einige Monate zum Hotspot im 250. Geburtsjahr des Malers Caspar David Friedrich (1774-1840). Ab Mitte August 2024 an präsentieren Albertinum und Kupferstich-Kabinett Meisterwerke des deutschen Künstlers. „So tiefgreifend kann man Caspar David Friedrich nur in Dresden verstehen, der Stadt seines Schaffens, in der Nähe der Kunst, die ihn beschäftigt und der Landschaft, die ihn zum Romantiker gemacht hat, dort wo alles begann“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der SKD unter Bezug auf den Titel. Der Ticketvorverkauf für die mit „Wo alles begann“ überschriebene Präsentation beginnt danach am 5. September, genau ein Jahr vor Friedrichs rundem Geburtstag.

Die Elbestadt war über vier Jahrzehnte Lebensmittelpunkt des gebürtigen Greifswalders, in denen er die Hauptwerke schuf, die heute weltweit als bedeutendste Zeugnisse der Deutschen Romantik gelten. Das Albertinum stellt bis Anfang 2025 dessen Gemälde mit Landschaftsbildern großer Meister der Dresdner Galerie - Jacob van Ruisdael, Salvatore Rosa und Claude Lorrain - aus, die Friedrich inspirierten, und Werke von Zeitgenossen.

Das Kupferstich-Kabinett zeigt bis November 2024 Zeichnungen aus dem Bestand, die Friedrich auf Wanderungen durch die Umgebung Dresdens und auf Reisen in die Heimat nach Greifswald und Rügen oder ins Riesengebirge machte. Im Fokus der Präsentation steht den Angaben nach der künstlerische Prozess zur Erfassung der Natur. Mit einer einzigartigen Handschrift sei darüber hinaus ein besonderer Schatz zu sehen, Friedrich äußere sich darin zu Werken von Zeitgenossen und stelle kunsttheoretische Überlegungen an.

Die SKD bewahren mit 14 Gemälden und über 70 Zeichnungen eines der größten Konvolute an Werken des Frühromantikers überhaupt. Dazu kommen Leihgaben aus der Hamburger Kunsthalle, der Alten Nationalgalerie Berlin, dem Museum Folkwang Essen oder aus Prag, Wien oder Madrid. Ausstellung und Begleitprogramm mit Bezügen zur Stadt und Region sind laut SKD „Schlussakkord“ der Ehrung des Künstlers in Deutschland - 2025 folge eine große Retrospektive im Metropolitan Museum New York.