Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden beginnt am 23. Juni mit der Sommervorbereitung. Das teilte der Verein am Sonntag auf seiner Internetseite mit. Nach dem öffentlichen Trainingsauftakt stehen neben mehreren Testspielen auch ein Trainingslager in Tirol auf dem Programm.

Gegen welche Clubs die Testspiele ausgetragen werden, steht derweil noch nicht fest. Den Auftakt soll aber eine Partie am 25. Juni machen. Vom 7. bis zum 15. Juli reist die Mannschaft dann an den Walchsee zum Sommertrainingslager. Die Generalprobe für den Liga-Start am Wochenende vom 4. bis zum 6. August soll in den letzten Juli-Tagen stattfinden.

Zum Ende dieser Saison hatte der Verein mitgeteilt, dass es einen personellen Umbruch geben werde. Nach dem verpassten Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga soll in der kommenden Spielzeit mit sechs bis acht neuen Spielern gearbeitet werden. Fünf Spieler hat der Verein bereits aussortiert.