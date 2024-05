Personell kommt bei Dynamo Dresden in der Sommerpause viel in Bewegung. Die ersten Namen von Neuzugängen kursieren bereits.

Dresden - Nach dem verpassten Aufstieg werden bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden die Planungen für die neue Saison konkreter. Laut einem Bericht der „Bild“ ist Dynamo an der Verpflichtung von Torwart Tim Schreiber interessiert, der in dieser Saison mit dem 1. FC Saarbrücken das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht hatte. Aktuell ist der 22-Jährige von RB Leipzig nur ausgeliehen, kehrt in der Sommerpause nach Sachsen zurück. In Dresden spielte Schreiber bereits in der Jugend des SC Borea.

Auf der Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer wird die Entscheidung in den kommenden beiden Wochen fallen. Ein Bewerber ist laut „Sächsischer Zeitung“ Marcel Rozgonyi. Der 48-Jährige ist laut dem Bericht der Favorit auf den Posten, war bis Ende Januar 2023 Technischer Direktor beim Chemnitzer FC. Erfahrung hat Rozgonyi vor allem in der Regionalliga vorzuweisen, formte die SpVgg Bayreuth von 2019 bis 2022 zu einem Aufsteiger in die 3. Liga.