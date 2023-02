Dresden - Zum 78. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Februar 1945 durch Luftangriffe der Alliierten hat die Stadt ein Zeichen für Versöhnung und Frieden in die Welt gesendet. „Versöhnung bildet das Fundament eines Friedens, der über Generationen hinweg trägt“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Montag vor der Frauenkirche. Dort formierte sich kurz darauf auch die traditionelle Menschenkette. „Was wir hier am 13. Februar tun können, ist klar zu benennen, wie Nationalismus, Imperialismus und Größenwahn enden: in Trümmern.“

Dass Russland die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 „völkerrechtswidrig und brutal angreift, betrifft uns und es macht uns tief betroffen“, sagte Hilbert. Dresden sei ein Beispiel, wie Frieden und Freundschaft neu entstehen, „im Respekt vor der Würde jedes Menschen und im Eintreten für eine demokratische und pluralistische Gesellschaft“. In der Stadt „Geborene und Zugezogene, Jung und Alt, Briten und Deutsche, Ukrainer und Russen“ stünden zusammen im Gedenken an die Toten vom 13. Februar 1945 in Dresden, aber auch an die Opfer deutscher Bomben 1940 in Dresdens englischer Partnerschaft Coventry, an die Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie globaler Krisen.

Hilbert erinnerte daran, dass Dresden wieder Partner gefunden habe, „weil die von deutschem Boden aus Angegriffenen offen für Versöhnung waren“. Feinde müssten zu Freunden werden, „wenn man in Frieden leben möchte“. Diese Erfahrung wolle man weitergeben und eine neue Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj begründen, „als ein Zeichen unserer Solidarität und vollen Unterstützung“.