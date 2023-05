Dresden - Dynamo Dresden ist der Rückkehr 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen. Die Sachsen bezwangen am Samstag den SV Wehen Wiesbaden vor 29.693 Zuschauern mit 3:1 (1:1). In einem sehenswerten Topspiel besorgte Ahmet Arslan (11.) die Führung für die Hausherren. Ivan Prtajin (13.) glich per Strafstoß postwendend aus. Im zweiten Durchgang brachten Niklas Hauptmann (70.) und Jakob Lemmer (80.) die SGD auf die Siegerstraße. Durch den Heimerfolg klettern die Sachsen zum ersten Mal in dieser Saison auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Die Dresdner waren zu Beginn die aktivere Mannschaft. In der elften Minute belohnten sich die Schwarz-Gelben für ihren Offensivdrang. Claudio Kammerknechts Flanke vollstreckte Arslan mustergültig. Sein Kopfball schlug unhaltbar neben dem Innenpfosten ein. Für den Toptorjäger der 3. Liga war es bereits der 22. Saisontreffer. Nur zwei Minuten später glich Wiesbaden durch Prtajin aus. Dem Elfmeter war ein Foulspiel von Kammerknecht vorausgegangen. Nach dem Ausgleich blieb Dresden die spielbestimmende Mannschaft. Gleich zweimal hatte Arslans (20./45.) die erneute Führung auf dem Fuß. Beide Versuche fanden jedoch nicht den Weg ins Tor. Die erste Halbzeit endete leistungsgerecht mit 1:1.

Auch im zweiten Abschnitt dominierte Dynamo den Ball. Lange Zeit fehlte den Hausherren allerdings die letzte Entschlossenheit im Abschluss. Erst der Treffer von Hauptmann zum 2:1 war die Erlösung. Die Dresdner spielten sich in einen regelrechten Rausch. Joker Lemmer erzielte das 3:1, Wiesbaden brach anschließend völlig ein.