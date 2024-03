Dresden - Dynamo Dresden hat erneut den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Im Spitzenspiel gegen den SSV Ulm 1846 kamen die Elbestädter am Samstag nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Auch weil Kapitän Stefan Kutschke (90.+4) in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Sieg vergab, als er den Ball nicht ins leere Tor unterbringt. Dynamo hätte mit einem Sieg an Ulm vorbeiziehen und auch den Regensburger Patzer bei der Niederlage in Lübeck besser nutzen können.

Die zu Beginn durchaus unterhaltsame Partie vor 30 443 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion verlor nach den Platzverweisen von Ulms Romario Rösch (30.) und Dresdens Kevin Ehlers (45.+2) zusehend an Qualität. Dabei erwischte Dresden den besseren Start. Gleich mehrfach kombinierten sich die Schwarz-Gelben spielstark bis in den gegnerischen Strafraum. Dort angekommen fehlte den Hausherren dann jeweils die letzte Durchschlagskraft. Die beste Möglichkeit zur Führung hatte Marius Hauptmann (27.), dessen satter Linksschuss am Querbalken landete. Den Freistoß von Ulms Leonardo Scienza (45.+2) klärte SGD-Schlussmann Kevin Broll in höchster Not.

Nach dem Wiederanpfiff merkte man beiden Kontrahenten den zunehmenden Kraftverlust an. Die Qualität der Offensivaktionen nahm rapide ab. In der Nachspielzeit hatte Kutschke (90.+4) die Riesenchance zum Sieg, vergab diese frei stehend vor Ulm-Torwart Christian Ortag kläglich. Selbst die Gäste hatten noch die Chance zum Sieg, scheiterten jedoch am Aluminium.