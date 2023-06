Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden verleiht Nachwuchstalent Julius Hoffmann an den SV Babelsberg 03. Der 19 Jahre alte Stürmer soll in der kommenden Saison bei dem Regionalligisten möglichst viel Spielzeit sammeln. Das gaben die Sachsen am Donnerstag bekannt.

„Julius bringt viele Fähigkeiten mit, die uns in Zukunft weiterhelfen können. In Babelsberg findet er unserer Auffassung nach nun optimale Möglichkeiten vor, um die nächsten Schritte zu gehen. Dabei werden wir ihn intensiv verfolgen“, sagte Dynamo-Sportchef Ralf Becker. Bei der SGD besitzt Hoffmann noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.