Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden rutscht weiter in die Krise. Die Sachsen verloren am Samstag bei Verfolger Preußen Münster mit 0:1 (0:0). Nach einer torlosen Halbzeit erzielte Malik Batmaz (52. Minute) per Kopf das Tor des Tages. Durch die Niederlage gegen Münster rutscht die SGD auf den vierten Tabellenplatz ab. Die Partie im ausverkauften Preußenstadion verfolgten 11 754 Zuschauern. Im ersten Auftritt nach der Länderspielpause und dem hart erkämpften Weiterkommen im Sachsenpokal beim VfC Plauen musste Trainer Markus Anfang seine Startelf auf drei Positionen verändern. Kapitän Stefan Kutschke und dessen Vertreter Paul Will fehlten gelbgesperrt und Kevin Ehlers (Rotsperre) fehlten im Spitzenspiel. In den ersten 45 Minuten waren die Schwarz-Gelben spielbestimmend. Abgesehen von einem Kopfball von Lars Bünning (14.), der die Latte traf, fehlte der SGD erneut die entscheidende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren plötzlich in Führung. Per Kopf markierte Batmaz das Tor des Tages. Anfang reagierte sofort, brachte mit Manuel Schäffler den Siegtorschützen des Hinspiels. Wirklich gefährliche Torraumszenen konnten sich die Schwarz-Gelben jedoch nicht mehr erspielen.