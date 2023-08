Dresden - Kevin Ehlers wird Fußball-Drittligist Dynamo Dresden mehrere Wochen fehlen. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger zog sich beim Auswärtsspiel in Dortmund eine Knieverletzung zu. Das teilte der Verein nach Auswertung der MRT-Untersuchung am Mittwoch mit. Ehlers bekam in der 82. Spielminute bei einem Zweikampf einen Schlag auf das rechte Knie und musste anschließend behandelt werden. Im Anschluss spielte er zwar weiter, doch nun ist nach Abstimmung mit der medizinischen Abteilung erst einmal eine Pause angeordnet worden.