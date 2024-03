Dynamo muss auf Kevin Ehlers in der 3. Liga verzichten. Im Landespokal an diesem Wochenende ist der Innenverteidiger spielberechtigt.

Dresden - Dynamo Dresden muss die beiden nächsten Punktspiele in der 3. Fußball-Liga ohne Kevin Ehlers auskommen. Der 23-Jährige ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Partien gesperrt worden. Das teilten der Verein und der DFB am Montag mit.

Der Innenverteidiger sah beim torlosen Remis am vergangenen Samstag gegen den SSV Ulm die Rote Karte, nachdem er sich in der 45. Minute bei einem langen Ball verschätzte und Ulms Stürmer Leo Scienza als letzter Mann regelwidrig stoppte. So wird Ehlers beim nächsten Drittliga-Spiel am 30. März beim SC Preußen Münster und dann daheim am 7. April gegen den 1. FC Saarbrücken fehlen. Allerdings ist der Abwehrspieler beim Sachsenpokal-Viertelfinale am kommenden Wochenende beim VFC Plauen spielberechtigt.