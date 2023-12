Menschen schwimmen in einem Schwimmbad.

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Bäder erhöhen im kommenden Jahr die Preise. Ab dem 1. Januar werden 50 Cent mehr für einen Besuch fällig, wie die Betreiber am Donnerstag mitteilten. Die Erhöhung gelte demnach objekt- und tarifübergreifend. Geschäftsführer Matthias Waurick erklärte laut Mitteilung: „Nachdem wir vier Jahre lang unsere Preise stabil gehalten haben, ist dies inzwischen unumgänglich.“

Gestiegene Energiekosten, die allgemeine Inflation, erhöhte Personalkosten sowie finanzieller Mehraufwand für Materialien und Transporte ließen keine andere Entscheidung zu, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Wiederanhebung der Wassertemperaturen in den Hallenbädern stehe damit in keinem Zusammenhang. Die Preise für die Freibad- und Saunabesuche sollen 2024 indes unverändert bleiben.