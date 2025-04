Michael Klahre hat schon in vielen Notfällen einen kühlen Kopf bewahrt. Für Journalisten ist er ein verlässlicher Ansprechpartner und ein Gradmesser für die Zunft - das wurde nun gewürdigt.

Dresden - Der Dresdner Feuerwehrsprecher Michael Klahre war nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke extrem gefragt - und wird nun für seine beispielhafte Krisenkommunikation gewürdigt. Der Presseclub der Landeshauptstadt ehrt ihn mit dem „Gradmesser für exzellente Kommunikation“. Die neue Auszeichnung ist undotiert und besteht aus einem Winkelmesser, den der Meißner Künstler Kay Leonhardt gestaltet hat.

„Schnell, verbindlich, transparent und immer ganz nah dran am Geschehen und dem Informationsbedürfnis der Medien vor Ort und bundesweit – so haben wir die Kommunikation von Michael Klahre und seinem Team nach dem Einsturz der Carolabrücke erlebt“, erklärte Tobias Wolf, Co-Vorsitzender des Presseclubs Dresden. Die professionelle Nutzung aller Kanäle von Liveticker über klassischen Medien bis hin zu Social Media habe Maßstäbe gesetzt.

Klahre war bei dem dramatischen Geschehen am 11. September 2024 unmittelbar dabei. Der Tag begann für ihn um 3.08 Uhr mit der Alarmierung. Selbst als Feuerwehrmann im Einsatz, wechselte er dann die Rolle, griff zur Kamera und dokumentierte das Ereignis. Gut eine Stunde später gingen seine Bilder und erste Informationen über den Nachrichtendienst Threads an die Öffentlichkeit. Auch die sozialen Medien wurden in Rekordzeit bespielt, hieß es.