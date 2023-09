Dresden - In den Dresdner Hallenbädern sind Wasser und Luft fortan wieder etwas wärmer. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und damit einhergehende Energieknappheit und Preiserhöhung waren die Temperaturen im April 2022 um ein Grad abgesenkt worden. Wie der Bäderbetrieb der Stadt am Donnerstag mitteilte, wird das ab 28. September rückgängig gemacht. Demnach werden die Schwimmbecken auf 27 Grad Celsius beheizt, Becken für Schwimmkurse auf 30 Grad und die Babybecken auf 33 Grad. Die Lufttemperaturen liegen jeweils zwei Grad darüber. „Es ist nur ein Grad Celsius - doch entfachte dieses in den vergangenen Monaten eine lange und zum Teil hitzige Diskussion (...)“, räumte der Bäderbetrieb ein.