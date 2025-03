Die Ergebnisse einer Bürgerumfrage in Dresden liegen vor. Sie geben unter anderem Auskunft darüber, wie viel Geld die Einwohner für die Miete ausgeben müssen und was ihnen an ihrer Stadt gefällt.

Dresden - Die Dresdner Bevölkerung liebt an ihrer Stadt vor allem die Natur und Erholungsmöglichkeiten. Das ist ein Ergebnis der kommunalen Bürgerumfrage 2024, an der sich mehr als 6.000 Menschen beteiligten. Bei der Frage, was ihnen besonders gut an der Stadt gefällt, nannten mehr als die Hälfte der Einwohner die Elbwiesen, die Lage an der Elbe, die Grünflächen und die Nähe zur Natur, etwa zur Sächsischen Schweiz, teilte die Kommune mit.

Kunst und Kultur wurden von 45 Prozent der Umfrageteilnehmer als Pluspunkt genannt. Sport und Freizeit gaben zwölf Prozent an, die Mentalität sowie Sicherheit und Sauberkeit sahen jeweils nur sechs Prozent als positiv an. Auch zu Problemen konnten sich die Bürger äußern. Hier wurden verschiedene Aspekte rund um den Verkehr am häufigsten genannt - etwa zum Zustand der Straßen und zum Radverkehr.

Auch die Spaltung der Gesellschaft, ihre zunehmende Verrohung und fehlenden sozialen Zusammenhalt finden viele Einwohner bedrückend. Knapp 30 Prozent der Befragten kritisierten zu hohe Wohnkosten und mangelnden Wohnraum. Im Schnitt zahlt ein Mieterhaushalt monatlich 693 Euro für das Wohnen. Etwa ein Drittel der Mieterhaushalte muss mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben, 13 Prozent der Mieter sogar mehr als 40 Prozent.