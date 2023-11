Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Dresden - Auch nach der Verurteilung von fünf Haupttätern des Einbruchs ins Grüne Gewölbe in Dresden ermittelt die Polizei in dem Fall weiter. Die Sonderkommission „Epaulette“, die nach dem aufsehenerregenden Coup vor vier Jahren gebildet worden war, bestehe weiterhin, allerdings mit weniger Personal. Fünf Kriminalisten des Einbruchskommissariats nähmen weiterhin Hinweise auf, teilte die Polizei am Freitag mit.

Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, könne die Dresdner Polizei schnell reagieren. Nach wie vor fehlen Teile der Beute aus Brillanten und Diamanten, zudem wird nach weiteren Beteiligten und Mitwissern gesucht.

Im Mai hatte das Landgericht Dresden fünf Angehörige der Berliner Großfamilie Remmo zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Ein sechster Angeklagter hatte ein Alibi und wurde freigesprochen.

Die Täter waren am 25. November 2019 in Sachsens Schatzkammermuseum eingebrochen. Sie erbeuteten 21 historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von 116,8 Millionen Euro und verursachten über eine Million Euro Schaden.