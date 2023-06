Dresden - Die Dresdner Polizei hat die ersten beiden Rechnungen an Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogenannter Klima-Blockaden verschickt. Davon betroffen seien eine 20-Jährige und ein 41-Jähriger, die sich bei einer Straßen-Blockade im März in Dresden auf der Fahrbahn angeklebt hatten, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach erhielt die Aktivistin eine Rechnung in Höhe von 178 Euro. Dem Mann wurden 105 Euro in Rechnung gestellt. Dagegen können sie laut Polizei Widerspruch einlegen.

Bei den Rechnungsstellungen wird laut Polizei unterschieden, „ob sich Personen angeklebt hatten und sich nach dem Ablösen eigenständig von der Fahrbahn entfernten, oder ob sie zusätzlich zum Ablösen noch durch Einsatzkräfte von der Fahrbahn getragen werden mussten“. Ein 35-Jähriger, der laut Polizei ebenfalls an der Blockade im März beteiligt war, erhielt keine Rechnung, da er sich weder angeklebt hatte noch weggetragen werden musste.

In den nächsten Tagen sollen weitere Teilnehmer von Klima-Blockaden Kostenbescheide erhalten. Der Polizei zufolge werden aktuell insgesamt 35 Rechnungen vorbereitet, die 21 Menschen betreffen.