Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat die serbische Nationalspielerin Aleksandra Jegdic verpflichtet. Wie der sechsmalige deutsche Meister am Donnerstag offiziell mitteilte, wechselt die 28 Jahre alte Libera vom Meisterschaftszweiten SC Potsdam an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr.

Schon unmittelbar nach Saisonende hatten die Potsdamer den Wechsel von Jegdic publik gemacht. Die 1,67 m große Annahme- und Abwehrspezialistin war 2018 aus ihrer Heimat zu den Brandenburgerinnen gekommen und gehörte in den vergangenen fünf Spielzeiten zu den Leistungsträgerinnen.

„Ich bin sehr gespannt, nach so langer Zeit, das Umfeld zu wechseln. Dresden ist ein Verein mit einer großen Tradition in Deutschland und ich fühle mich geehrt, diese Chance zu bekommen. Ich mag die Mannschaft, die Trainer Alex Waibl aufbaut, und ich bin sicher, dass wir in allen Wettbewerben um die Top-Plätze mitkämpfen werden,“ sagte die Libera, die 2022 mit der serbischen Nationalmannschaft Weltmeisterin wurde und mit Potsdam im vergangenen Jahr den Supercup in der Bundesliga gewann.