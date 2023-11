Dresden - Dresdner Stollenbäcker haben am Sonntag die Platten für den Riesenstriezel gebacken, der beim Stollenfest im Dezember im Mittelpunkt stehen soll. Wie der Schutzverband Dresdner Stollen mitteilte, wird der Riesenstollen aus rund 250 Platten zu je sieben Kilogramm bestehen. Dafür seien 500 Kilogramm Mehl verbacken worden.

Der XXL-Striezel wird am ersten Adventssonntag zusammengesetzt, mit großen Mengen Puderzucker bestäubt und dann beim Stollenfest am 9. Dezember bei einem Umzug durch die Dresdner Altstadt präsentiert. Danach wird der Riesenstollen in 500-Gramm-Stücken für je zehn Euro verkauft. Der Erlös wird zum Großteil für einen guten Zweck gespendet.

Im vorigen Jahr hatten die Dresdner Stollenbäcker auf ihren Riesenstriezel verzichtet und das mit einem neuen Konzept für das Stollenfest begründet. Damals waren stattdessen 1-Kilo-Stollen verkauft worden. In diesem Jahr habe es eine Abstimmung in der Mitgliedschaft gegeben und man habe sich für eine Rückkehr zum Riesenstollen entschieden, sagte Sprecherin Eva Wagner.