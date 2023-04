Hände am Ball.

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC stehen im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Playoff-Halbfinale. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich im dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel vor 1703 Zuschauern beim VC Wiesbaden mit 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:22) durch. Damit hat der Vorrundenfünfte nicht nur die Bronzemedaille sicher, sondern auch die Teilnahme am Europacup. Nun treffen die Elbestädterinnen in der Runde der besten Vier am kommenden Sonnabend auf Titelverteidiger und Vorrundensieger Allianz MTV Stuttgart. Dabei müssen die DSC-Damen zuerst auswärts antreten.

Nach der 0:3-Heimniederlage boten die Dresdnerinnen eine deutliche Steigerung. Sie schlugen von Beginn an sehr druckvoll auf, konnten aus stabiler Annahme variabel im Angriff agieren und vor allem in der Block- und Feldabwehr zeigten sich die Waibl-Schützlinge deutlich verbessert. Sie kämpften um jeden Ball aufopferungsvoll, vor allem Libera Sophie Dreblow, die zur MVP gekürt wurde, machte ein starkes Spiel.

Im dritten Satz konnte der Vorrundenvierte noch einmal stärker dagegenhalten und einige kleine Fehler der DSC-Damen nutzen. Im vierten Durchgang wogte das Geschehen mehrfach hin und her, doch in der Crunchtime behielt Dresden die Nerven. Die Ex-Wiesbadenerin Annick Meijers (21 Punkte) setzte sich im Angriff immer wieder erfolgreich durch, der Block stand und nach 120 Minuten nutzte Kapitän Jennifer Janiska clever den ersten Matchball.