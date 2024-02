Dresdner Volleyballerinnen gewinnen in Stuttgart

Spielerinnen strecken ihre Arme in Richtung eines Volleyballs.

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben im dritten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde den zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Alexander Waibl setzte sich in einer umkämpften Partie bei Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (25:22, 20:25, 25:21, 20:25, 15:10) durch. Damit sammelte der Tabellendritte am Sonntag zwei wichtige Punkte. Für die Elbestädterinnen war es das dritte Fünf-Satz-Spiel in dieser Zwischenrunde.

Das Team aus Sachsen startete sehr konzentriert in die Partie, konnte den Champions-League-Teilnehmer mit den Aufgaben und im Angriff gut unter Druck setzen. Im zweiten Abschnitt fanden die Gastgeberinnen, die in dieser Partie ihre Ausnahmekönnerin Krystal Rivers schonten, besser in die Partie. Sie minimierten ihre Fehler und vor allem Angreiferin Jolien Knollema konnte immer wieder den DSC-Block überwinden.

Im dritten Durchgang kämpfte sich Dresden nach einem Vier-Punkte-Rückstand zurück und behielt in der entscheidenden Phase die Nerven. Im vierten Satz aber erhöhte Stuttgart wieder den Druck und holte sich den Satzausgleich. Im entscheidenden Tiebreak aber hatte der DSC gegen den Titelverteidiger, der noch im Viertelfinale der Champions League und kommenden Sonntag im Pokalfinale gefragt ist, die größeren Kraftreserven. Nach 125 Minuten verwandelte Larissa Winter mit einem Aufschlag den ersten Matchball für die Gäste.