Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in den CEV-Cup gestartet. Das Erreichen des Achtelfinales wird eine schwere Aufgabe.

Volleyball Dresdner SC starten mit Niederlage in den Europacup

Nancy - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben zum Auftakt des CEV-Cups eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag in einem hart umkämpften Erstrunden-Spiel beim französischen Erstligisten Vandoeuvre Nancy VB mit 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 23:25). Damit brauchen die Elbestädterinnen beim Rückspiel am kommenden Mittwoch in heimischer Arena ebenfalls einen klaren Sieg (3:0/3:1), um eine Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale im „Golden Set“ zu erzwingen.

Die Dresdnerinnen spielten insgesamt gegen einen gut eingestellten Gegner, der über viel Angriffspower verfügte, zu verhalten. Zudem wackelte in einigen Phasen bei den Gästen die Annahme und damit zugleich der Spielaufbau. Insgesamt leisteten sich die DSC-Damen in wichtigen Situationen zu leichte Fehler, während das erfahrene Team von Nancy relativ stabil agierte und sowohl im Außenangriff als auch in der Mitte mehr Durchschlagskraft besaß. Erfolgreichste Punktesammlerin war beim Gast einmal mehr Bundesliga-Topscorerin Marta Levinska mit 30 Zählern.