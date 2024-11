Dresden - Die Bundesliga-Volleyballerinnen des Dresdner SC sind bereits in der ersten Runde des europäischen CEV-Cups gescheitert. Nach der 1:3-Niederlage vor einer Woche in Frankreich verlor das Team von Alexander Waibl auch das Rückspiel gegen Vandoeuvre Nancy VB in der heimischen Arena mit 0:3 (22:25, 18:25, 17:25).

Im ersten Satz konnten die Gastgeberinnen das Geschehen vor 2.120 Zuschauern noch offenhalten. Allerdings leistete sich der DSC zu viele leichte Fehler, vor allem im Aufschlag. Im zweiten Abschnitt konnte sich die erfahrene Mannschaft von Nancy deutlich absetzen. Damit hatten die Französinnen bereits die Qualifikation für das Achtelfinale in der Tasche.

Trainer Waibl schickte im dritten Abschnitt seine zweite Reihe aufs Spielfeld, um die Stammkräfte zu schonen. Bereits am Samstag steht für die Dresdnerinnen das wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen Potsdam auf dem Plan.