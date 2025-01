Dresden verliert das Spitzenspiel in Stuttgart.

Stuttgart - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Spitzenspiel bei Allianz MTV Stuttgart klar mit 0:3 (18:25, 19:25, 24:26) verloren. Mit der nunmehr dritten Niederlage gegen den Titelverteidiger büßen die Schützlinge von Alexander Waibl wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze ein.

In den ersten beiden Sätzen diktierten die Gastgeberinnen, die nach der Niederlage in Suhl diesmal wieder mit Top-Star Krystal Rivers antraten, klar das Geschehen. Dagegen fanden die DSC-Damen vor 1934 Zuschauern nicht zu ihrem Rhythmus. Vor allem die druckvollen Aufgaben von Stuttgart bereitete den Elbestädterinnen Probleme. Ihre Annahme wackelte und darunter litt der Spielaufbau und auch das Angriffsspiel.

Erst im dritten Abschnitt stabilisierten sich die Waibl-Schützlinge, verschafften sich mit einer Aufschlagserie von Viktoria Demidova schnell einen Sechs-Punkte-Vorsprung. Auch in der Block- und Feldabwehr steigerte sich Dresden, doch die Gastgeberinnen kämpften sich vor allem über Rivers (21 Punkte) wieder heran. Und die Diagonalangreiferin sorgte auch in der Crunchtime für die entscheidenden Punkte. So war nach 81 Minuten die vierte Bundesliga-Niederlage des DSC besiegelt