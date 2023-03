Dresdner Volleyballerinnen verlieren auch in Münster

Volleyballspielerinnen am Ball.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben am vorletzten Bundesliga-Spieltag die dritte Niederlage in Serie kassiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag vor 2200 Zuschauern beim USC Münster mit 1:3 (25:17, 21:25, 24:26, 18:25). Damit müssen die Elbestädterinnen am letzten Spieltag noch um Platz vier bangen, zumal sie daheim Titelverteidiger Stuttgart empfangen.

Den besseren Start legten zunächst die Dresdnerinnen hin. Sie schlugen druckvoll auf, konnten sich aus stabiler Annahme auch im Angriff gut in Szene setzen. Dagegen unterliefen den USC-Damen einige leichte Fehler, vor allem im Aufschlag. Im zweiten Abschnitt wandelte sich das Bild jedoch. Bei den Gästen schlichen sich immer mehr Ungenauigkeiten ins Spiel, während sich Münster in Angriff und Abwehr steigerte.

Im dritten Durchgang startete der Gast wieder besser, konnte seine Führung gegen die kampfstarken USC-Damen nicht behaupten. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Nachdem der DSC den eigenen Satzball nicht genutzt hatte, brachte ein eigener Fehler den Erfolg für Münster. Das war der Knackpunkt in der Partie. Im vierten Satz diktierte der USC gegen die verunsicherten DSC-Damen, bei denen kaum noch etwas zusammenlief, deutlicher das Geschehen. Nach 112 Minuten war die Niederlage für das Waibl-Team besiegelt.