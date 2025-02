Eine Woche vor dem Pokalfinale in Mannheim verpatzen die Volleyballerinnen des Dresdner SC die Generalprobe. Sie unterliegen im Spitzenspiel bei Tabellenführer Schwerin deutlich.

Schwerin - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Topspiel der Bundesliga beim SSC Palmberg Schwerin mit 1:3 (25:23, 9:25, 23:25, 18:25) verloren. Damit hat der Tabellendritte aus Sachsen in den verbleibenden beiden Hauptrundenspielen keine Chance mehr auf Platz eins. Auch Rang zwei ist kaum noch in Reichweite.

Den besseren Start legten zunächst die Gäste aus Sachsen hin, die ohne ihre erkrankte Außenangreiferin Victoria Demidova angereist waren. Sie schlugen sehr druckvoll auf und arbeiteten auch in der Abwehr sehr konzentriert. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich vor 2058 Zuschauern immer besser in die Partie. Beide lieferten sich dann einen engen Schlagabtausch, bei dem am Ende die Elbestädterinnen knapp die Oberhand behielten.

Desaströser zweiter Durchgang

Im zweiten Durchgang riss bei den Schützlingen von Alexander Waibl völlig der Faden. Schwerin hatte den Druck im Aufschlag erhöht und mit Pimpichaya Kokram für noch mehr Durchschlagskraft im Angriff gesorgt. Bei den DSC-Spielerinnen wackelte die Annahme, sie leisteten sich zu viele leichte Fehler.

Im dritten Abschnitt meldete sich der Pokalfinalist zwar stark zurück, verschaffte sich mit erneut guten Aufgaben und einer aufopferungsvollen Feldabwehr Vorteile, doch durch Annahme-Wackler verschenkte man den Vorteil. In der engen Schlussphase setzte sich der Gastgeber durch.

Auch im vierten Satz schenkten sich beide Teams nichts, doch dann gerieten die Waibl-Schützlinge durch eine gegnerische Aufschlagserie mit vier Punkten ins Hintertreffen, die sie nicht mehr aufholen konnten. Nach 103 Minuten war die Niederlage besiegelt.