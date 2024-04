Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC treibt die Personalplanungen weiter voran. Nach Rückkehrerin Patricia Nestler hat der sechsmalige deutsche Meister mit der Schweizer Nationalspielerin Julie Lengweiler am Mittwoch bei einem Pressegespräch den zweiten Neuzugang präsentiert. Die 25-jährige Außenangreiferin wechselt vom französischen Erstligisten Pais d'Aix Venelles an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag für eine Saison.

„Julie ist eine intelligente Spielerin, die sehr viel Energie und Charakter in eine Mannschaft trägt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagte Trainer Alexander Waibl.

Lengweiler, die schon als 17-Jährige ihr Nationalmannschaftsdebüt gab, war mit Volero Zürich und Neuchatel mehrfach Schweizer Meisterin und sammelte ab 2021 bei Erstligisten in Finnland, Spanien, Griechenland und Frankreich viele Erfahrungen. Jetzt freut sie sich auf die neue Herausforderung: „Ich empfinde es als große Chance, bei einem so etablierten Team in der Bundesliga spielen zu können. Ich hatte bereits gute Gespräche mit dem Staff und bin zuversichtlich, dass ich mich in Dresden gut weiterentwickeln kann“, sagte die 1,86 m große Athletin, die auch die Lücke schließen soll, die bei den Dresdnerinnen durch den Abschied von Kapitänin Jennifer Janiska enstanden ist.