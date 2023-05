Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC treibt die Kaderplanung weiter voran und verstärkt sich mit der niederländischen Nationalspielerin Hester Jasper. Die 22-jährige Außenangreiferin wechselt vom Meisterschaftszweiten SC Potsdam an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Für Jasper ist es nach Suhl, Stuttgart und Potsdam bereits die vierte Station in der Bundesliga. „Ich mag es sehr, in der Dresdner Arena zu spielen. Sie ist eine meiner Lieblingshallen in der Liga, weil eine tolle Atmosphäre herrscht“, sagtet die 1,75 m große Athletin. Bereits ihre ältere Schwester Marrit spielte 2017/18 für den sechsmaligen deutschen Meister.

„Hester ist eine Kämpferin mit großartigen Qualitäten in der Defensive und Offensive. Sie bringt wahnsinnig viel Energie aufs Feld. Ein Traum für jeden Trainer, aber auch Fan. Seit vielen Jahren spielen wir gegeneinander, einfach nur perfekt, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten können“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Jasper begann ihre Karriere 2016 beim heimischen VC Sneek, wechselte 2019 nach Deutschland zum VfB Suhl. Nach dem Pokalsieg mit Sneek feierte sie ihre bisher größten Erfolge 2022 mit dem Team von Stuttgart, mit dem sie das Double gewann und Platz zwei im CEV-Cup belegte. In der abgelaufenen Spielzeit erreichte sie mit Potsdam den zweiten Platz in der Meisterschaft. Ihr Nationalmannschaftsdebüt gab Jasper 2019 bei der Nations League.