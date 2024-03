Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die Playoffs gestartet. Das Team von Alexander Waibl musste sich im ersten Viertelfinalspiel vor 2735 Zuschauern in heimischer Arena dem VC Wiesbaden überraschend mit 2:3 (26:28, 28:26, 25:15, 23:25, 19:21) geschlagen geben. Damit führen die Hessinnen in der Best-of-Three-Serie mit 1:0 und können am Mittwoch mit einem weiteren Sieg daheim den Halbfinal-Einzug perfekt machen, während die Elbestädterinnen nur mit einem Erfolg das Entscheidungsspiel am Ostersonnabend in Dresden erzwingen können.

Von Beginn an schlug der Vorrunden-Sechste aus Wiesbaden druckvoll auf, zeigte sich taktisch sehr gut eingestellt und vor allem Diagonalangreiferin Izabella Rapacz (32 Punkte) konnte immer wieder die Dresdner Abwehr überwinden. Im zweiten Satz erkämpften sich die DSC-Damen aber vor allem dank ihrer Mittelblockerin Tia Jimerson (25 Punkte) den Satzausgleich. Nachdem die Schützlinge von Alexander Waibl dann den dritten Abschnitt etwas deutlicher bestimmt hatten, meldeten sich die Hessinnen im vierten Durchgang zurück. Im entscheidenden Tiebreak ließ der sechsmalige deutsche Meister uus Sachsen einige Chancen liegen, wehrte zunächst vier gegnerische Matchbälle ab, nutzte danach aber drei eigene Möglichkeiten nicht. Nach 136 hart umkämpften Minuten verwandelte Tanja Großer den fünften Matchball zum Sieg.