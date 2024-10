Im Hochzeitskorso herrscht gute Laune, viele Menschen haben im Verkehr dafür Verständnis. Doch in Delmenhorst blockiert ein Korso einen Kreisverkehr - ein Fahrer dreht dort seine Runden.

Ein Hochzeitskorso blockiert einen Kreisverkehr in Delmenhorst - und ein Fahrer driftet mit seinem Wagen durch den Kreisel. (Symbolbild)

Delmenhorst - Ein Hochzeitskorso hat am Samstagabend in Delmenhorst den Verkehr massiv aufgehalten. Mehrere Teilnehmer des Korsos hätten die Zufahrten zu einem Kreisverkehr blockiert, ein weiterer Fahrer habe den Kreisverkehr dann mit seinem Wagen zum Driften genutzt, teilte die Polizei mit. Es bildete sich ein „größerer“ Rückstau. Bevor die Polizei eintraf, fuhr der Hochzeitskorso weiter in Richtung Innenstadt. Zehn Autos, die zu dem Korso zählten, wurden kontrolliert. Bei den Fahrern handelte es sich um Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren.