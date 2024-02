Dritter Millionengewinn bei Lotterie in Leipzig

Leipzig - Auch der dritte Lotto-Millionengewinn des Jahres in Sachsen geht nach Leipzig. Am Valentinstag (14. Februar) habe ein Spieler aus der Messestadt mit sechs Richtigen genau 1.185.672,30 Euro gewonnen, teilte Sachsenlotto am Donnerstag mit. Noch habe sich der Gewinner nicht gemeldet. Im Januar hatten bereits zwei Leipziger jeweils einen Lotto-Millionengewinn einstreichen können.