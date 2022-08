Drittligist SV Meppen holt Abwehrspieler Tobias Kraulich

Meppen - Fußball-Drittligist SV Meppen hat den Abwehrspieler Tobias Kraulich verpflichtet. Das gaben die Emsländer am Montag drei Tage vor dem Ende der Transferfrist bekannt. Der 23-Jährige wurde bei Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und spielte nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg zuletzt in der zweiten und dritten Liga für die Würzburger Kickers. „Als junger Spieler verfügt Tobias bereits über eine große Erfahrung“, sagte der Meppener Sportvorstand Heiner Beckmann. „Wir waren schon lange mit Tobias in Kontakt.“