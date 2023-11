Cloppenburg/Vechta - Kokain, Luxusuhren, teure Autos und Waffen: Die Polizei ist einem Drogen-Netzwerk in Niedersachsen auf die Schliche gekommen. Ein Großaufgebot an Beamten durchsuchte am frühen Donnerstagmorgen 19 Wohn- und Gewerbeobjekte in den Landkreisen Cloppenburg, Emsland und Osnabrück, wie die Polizei mitteilte. Auch Spezialkräfte und Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte bereits im Vorfeld drei Haftbefehle erwirkt. Der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge richtet sich gegen drei 22-jährige Männer aus Lastrup und Herzlake, die in ihren Wohnungen überrascht wurden.

Ein 39-Jähriger aus Lastrup wurde vorläufig festgenommen, nachdem die Ermittler auch in seiner Wohnung Betäubungsmittel fanden. Er werde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, hieß es weiter. Zum sichergestellten Beweismaterial gehören große Mengen an Rauschgift, darunter Kokain und Haschisch samt Herstellungsutensilien, höhere Summen an Bargeld, Uhren, Schmuck und Waffen. Auch drei zum Teil hochwertige Autos wurden beschlagnahmt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stehen 18 weitere Personen aus dem familiären und sozialen Umfeld der drei Haupttäter im dringenden Verdacht, sie beim Beschaffen und Verkaufen der Drogen unterstützt zu haben.