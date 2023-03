Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Bad Bevensen - Wegen Drogenhandels und illegalen Glücksspiels haben rund 30 Polizeibeamte und Steuerfahnder in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) mehrere Orte durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten am Mittwochabend bei den Ermittlungen gegen einen 23- und einen 30-Jährigen nicht angemeldete Spielautomaten sowie geringe Mengen Marihuana und Haschisch sicher, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gingen bei den Männern von einem möglichen Clan-Bezug aus.

Durchsucht wurden eine Shisha-Bar, ein Pizza-Lieferdienst und eine Wohnung. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer in den Räumen Drogen an Abnehmer verkauften, die dann damit Handel betrieben.