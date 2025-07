Gräfenhainichen - Der Zoll hat beim diesjährigen Hive Festival im Juni auf dem Ferropolis-Gelände mehrere Drogendelikte festgestellt und ermittelt zudem in zahlreichen Verdachtsfällen zu Schwarzarbeit. In Zusammenhang mit Drogen wurden 17 Strafverfahren eingeleitet, teilte das Hauptzollamt Magdeburg mit. Insgesamt habe man 186 Gramm von 13 verschiedenen Drogen festgestellt und beschlagnahmt, darunter Marihuana und Haschisch, Ecstasy, Chrystal Meth und Kokain.

Zahlreiche Verdachtsfälle zu Schwarzarbeit und anderen Verstößen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FSK) legte ihren Schwerpunkt auf die Gastronomie sowie das Speditions- und Transportgewerbe. „31 Zöllnerinnen und Zöllner der FKS befragten insgesamt 130 Beschäftigte von 37 verschiedenen Unternehmen an beiden Tagen zu Ihrem Arbeitsverhältnis. Hier ergaben sich insgesamt 40 Sachverhalte mit Auffälligkeiten“, erklärte Sebastian Schultz, Sprecher des Hauptzollamtes.

In sechs Fällen wurden Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohns und in sieben weiteren Fällen Anhaltspunkte für den Missbrauch von Arbeitslosengeld beziehungsweise Bürgergeld festgestellt, hieß es. In elf Fällen seien weitere Prüfungen hinsichtlich des Aufenthaltsrechts ausländischer Arbeitnehmer notwendig. Bei 16 Sachverhalten hätten sich Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Meldepflicht ergeben. An die Kontrollen würden sich nun umfangreiche Nachermittlungen anschließen.