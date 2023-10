Drogenhandel: Neun Festnahmen binnen Stunden in Hannover

Hannover - Bei einem Einsatz zur Bekämpfung des Drogenhandels hat die Polizei in Hannover binnen weniger Stunden neun Menschen festgenommen. Mehrere der Täter mussten sich nach den Kontrollen am Dienstag einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht stellen. Alle handelten den Angaben zufolge in der Innenstadt von Hannover mit Kokain.

Ein 25-Jähriger, der beim Verkauf der Droge beobachtet worden sei, sei zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er zuvor schon dreimal wegen Kokain-Handels festgenommen worden sei, teilte die Polizei mit.

Ein 20-Jähriger, der ebenfalls beim Verkauf des Betäubungsmittels erwischt worden sei, sei zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein 29-Jähriger sei dabei beobachtet worden, wie er aus einem Versteck Kokain hervorgeholt habe. Bei der Personenkontrolle seien keine Drogen bei ihm gefunden worden. Die Polizei entdeckte jedoch ihren Angaben zufolge zwölf verkaufsfertige Einheiten Kokain in dem Versteck. Der 29-Jährige wurde ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt.

Ein 31-Jähriger habe offensichtlich Drogen an mehrere Personen verkauft. Als sie den Verdächtigen kontrollierten, entdeckten die Einsatzkräfte nicht nur Dealgeld, sondern neun Verkaufseinheiten Kokain, wie es hieß. Auch dieser Dealer erhielt eine Geldstrafe - ebenso wie ein 23-Jähriger, der ebenfalls beim Verkauf von Kokain erwischt wurde.