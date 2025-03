Die Polizei in Brandenburg durchsucht mehrere Wohnungen. Es geht um illegalen Drogenhandel. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Rathenow - Die Polizei hat in Rathenow, Brandenburg an der Havel und Havelsee mehrere Gebäude durchsucht. Hintergrund seien Ermittlungen wegen bewaffneten Drogenhandels, teilten die Beamten mit. Zwei Tatverdächtige wurden bei den Razzien am Mittwoch und Donnerstag festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Polizei stellte zudem 20 Kilogramm verschiedener Drogen wie MDMA, Kokain und Amphetamin sicher. Auch Schusswaffen und Messer wurden gefunden. Bei den Durchsuchungen wurden nach Polizeiangaben unter anderem Spürhunde eingesetzt.